Governo lança novas obras de infraestrutura para Capital e para o interior

Ontem, terça-feira (31), o governo de Mato Grosso do Sul, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), publicou no Diário Oficial avisos de licitação para executar novas obras de infraestrutura em Campo Grande e também no interior do estado.

Visando melhorar a mobilidade da região do bairro Itanhangá, na Capital, o governo irá selecionar empresas para executar as obras de macrodrenagem no Córrego Prosa, na altura da Rua Itaquiraí com a Avenida Ricardo Brandão. Além disso, será feita também a construção de uma ponte de 17 metros de extensão por 16,5 de largura, em concreto pré-moldado, sobre o Córrego Prosa, no encontro das mesmas vias.

Ainda em Campo Grande, foi lançada licitação para as reformas da enfermaria pediátrica e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Já no interior, o governo irá fazer a elaboração de projetos, para melhorias em pontes e obras nas rodovias. Como:

Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamento ambiental das obras de implantação das rodovias MS-165 e MS-299, entre a MS-165 (KM 35,00) e o início trecho urbano de Sete Quedas, com extensão de 113,62 quilômetros, nos municípios de Paranhos e Sete Quedas;

Elaboração de projeto executivo de engenharia para construção de cinco pontes de concreto na rodovia MS-134, no trecho que fica entre a MS-040 e a BR-267, nos municípios de Santa Rita do Pardo, Ribas do Rio Pardo e Nova Andradina;

Elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da rodovia MS-156, no trecho que segue da MS-289 à MS-289, com extensão de 64,50 quilômetros, nos municípios de Amambai, Coronel Sapucaia e Tacuru.

Mais detalhes sobre datas e prazos das licitações podem ser conferidos a partir da página 202 do diário nº 11.308, clicando aqui.

