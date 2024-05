Governo suspende revisão cadastral do Bolsa Família no Rio Grande do Sul

Diante da tragédia que afeta o Rio Grande do Sul, o governo federal suspendeu, até dezembro deste ano, o processo de averiguação e revisão cadastral de beneficiários do Bolsa Família no estado.

Segundo o governo, a decisão visa evitar que famílias tenham o benefício bloqueado ou cancelado em meio à situação de calamidade que atingiu o estado. Cerca de 252 mil famílias haviam sido chamadas para regularizar os cadastros no Rio Grande do Sul.

O processo de averiguação tem como objetivo verificar se as informações declaradas consistem com a realidade do beneficiário, principalmente em relação à renda e composição familiar, enquanto a revisão ocorre para identificar se as famílias têm o cadastro atualizado.

Famílias que não regularizaram os cadastros e teriam os pagamentos interrompidos a partir de maio irão receber o benefício normalmente.

