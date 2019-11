Grupo é criado pela Assembléia para entender projeto de reforma da previdência

O deputado Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, se reuniu na manhã desta sexta-feira (29), com membros do grupo de trabalho criado na Casa de Leis especialmente para estudar e avaliar o Projeto de Emenda Constitucional (PEC), de autoria do Poder Executivo, que prevê a reforma da previdência estadual e começou a tramitar esta semana na Assembleia.

‘’Estamos estudando cada ponto do projeto da reforma porque temos consciência de que mudanças são necessárias, mas queremos entender cada detalhe para, se possível, aprimorá-lo’’, explicou Paulo Corrêa.

Fazem parte do grupo de trabalho o Secretário de Assuntos Legislativo e Jurídicos, Luiz Henrique Volpe Camargo, o Secretário de Finanças e Orçamentos, Jericó Vieira de Matos, a Secretária de Recursos Humanos, Marlene Figueira, o Gerente da Controladoria, Rodrigo Machado, além de outros profissionais do setor jurídico.

Segundo o Governo do Estado, a PEC enviada para a apreciação dos parlamentares segue integralmente a lei federal, sendo que o objetivo é igualar as 2 leis. A matéria deve ser votada ainda este ano.

