Assembleia homenageia 37 membros do MP

Membros do Ministério Público do Estado (MPMS) foram homenageados durante sessão solene realizada na terça-feira (19), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O evento, proposto pela Mesa Diretora da Casa de Leis, foi realizado em comemoração aos 40 anos do Parlamento Sul-Mato-Grossense. No total, 37 membros do MP receberam o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo.

“Todos os Poderes estão sendo homenageados aqui no evento de 40 anos, porque Mato Grosso do Sul foi uma construção da qual todos nós participamos e o Ministério Público tem papel fundamental nisso. Então, não poderia faltar essa instituição como uma das construtoras dessa grande história. Homenageando o MP, estamos homenageando a história de Mato Grosso do Sul”, destacou o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB).

O parlamentar também enfatizou os serviços prestados pelo MPMS. “Aos agraciados com o Diploma do Mérito Legislativo, a reconhecida gratidão de todo o povo sul-mato-grossense, pela fé inquebrantável com que se dedicam a manter a ordem democrática, garantindo o exercício dos direitos sociais e constitucionais, bem como a segurança, a liberdade, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade social e a justiça – honrosas e desafiadoras atribuições do Ministério Público”, enumerou. O segundo secretário da ALEMS, deputado Herculano Borges (Solidariedade), também participou da homenagem.

Durante a solenidade foi exibido um vídeo, elaborado pela TV Assembleia, sobre momentos especiais e históricos do Ministério Público. “Não havia visto o vídeo e fiquei emocionado ao relembrar os 40 anos da história do MP. Parabéns a toda equipe da Assembleia Legislativa pela produção”, disse o procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos.

Passos discursou em nome dos homenageados e do Ministério Público do Estado. “Falar do MP é relembrar homens e mulheres que fazem valer a pena a vida ser vivida não por si e para si, mas pelo outro. Cada um, nessa instituição, vive pelo outro, pela criança, homem e mulher de Mato Grosso do Sul. O MP encara as lutas dos nossos tempos, protesta e grita, porque queremos um mundo justo, queremos aquilo que é direito de cada pessoa que habita nosso Estado. O Ministério Público agradece esta Casa pela homenagem”, afirmou.

Homenageados

Foram agraciados: Paulo Cezar dos Passos, Humberto de Matos Brittes, Nilza Gomes da Silva, Hudson Shiguer Kinashi, Marcos Antonio Martins Sottoriva, Antonio Siufi Neto, Olavo Monteiro Mascarenha, Alexandre Lima Raslan, Ariadne de Fátima Cantú da Silva, Aroldo José de Lima, Belmires Soles Riberio, Edgar Roberto Lemos de Miranda, Francisco Neves Junior, Gerardo Eriberto de Morais, Helton Fonseca Bernardes, Irma Vieira de Santana e Anzoategui, Jaceguara Dantas da Silva, João Albino Cardoso Filho, Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya, Mara Cristiane Crisóstomo Bravo, Silasneiton Gonçalves, Silvio Cesar Maluf, Adnil Maria da Silva, Afonso Nunes da Cunha, Anizio Bispo dos Santos, Carlos Bobadilla Garcia, Harley Cardoso Galvão, Heitor Miranda dos Santos, Irone Alves Ribeiro Barbosa, Jacy de Souza Freire, Milton Loureiro Filho, Neide Câmara Martins, Neusa de Santis Guimarães, Sérgio Fernando Raimundo Harfouche, Ovídeo Pereira, Sérgio Guimarães Dias e Arquimedes de Souza Menezes.

