terça, 10 de março de 2026
Política

Haddad indica secretário-executivo para assumir Ministério da Fazenda

Ministro avalia disputar governo de São Paulo e diz que Dario Durigan tem confiança de Lula

10 março 2026 - 13h49Sarah Chaves
Ministro Fernando HaddadMinistro Fernando Haddad   (Divulgação/USP)

Com possibilidade de disputar a eleição para o cargo de governador por São Paulo, o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), ndicou que o seu atual número dois, o secretário-executivo Dario Durigan, assumirá o cargo quando ele deixar a pasta na próxima semana.

"Eu acredito que sim, o Dario tem uma relação muito boa com o presidente, muita confiança e tem o domínio aqui do ministério há muitos anos", disse Haddad ao ser questionado por jornalistas a respeito do futuro do ministério."Mas é uma prerrogativa do presidente anunciar".

Segundo o ministro, o governo ainda está  discutindo sua candidatura em São Paulo, e que uma definição depende da composição completa da chapa.

"Tenho conversado com o presidente sobre São Paulo. Aí tem uma conversa também com o vice-presidente [Geraldo] Alckmin, com a Simone [Tebet, ministra do Planejamento]", afirmou. "Nós estamos conversando para ver como esse grupo pode ajudar a qualificar o debate em São Paulo".

Conforme o Jornal da Folha, o ministro confirmou  saída da pasta, o que antes era duvidoso devido a disposição do ministro para a disputa, colaboradores diretos de Haddad já dão como certa sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes.

Haddad deve fazer uma pausa antes de se lançar oficialmente candidato ao governo. Uma de suas tarefas será a montagem de seu palanque. Ele costuma dizer a aliados que o vice tem de ser da confiança do cabeça de chapa.

