JD1TV: Camila Jara revela diagnóstico de câncer

A deputada federal Camila Jara (PT-MS), de 30 anos, revelou, em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (6), que foi diagnosticada com câncer de tireoide após os médicos descobrirem o tumor durante uma cirurgia.

Na publicação, a parlamentar conta que o câncer, segundo diagnóstico médico, tem altas chances de cura, mas reforça que nos próximos meses, precisará “dividir sua vida” entre o plenário da Câmara dos Deputados, estar em Mato Grosso do Sul e o tratamento.

Por meio de nota, Camila agradece o apoio que tem recebido e detalha que seguirá com os deveres parlamentares, de forma remota, durante o tratamento.

“Estou confiante e otimista com o tratamento. Agradeço imensamente todas as mensagens de apoio e reafirmo que sigo firme no compromisso com nosso mandato. Continuarei atenta, contribuindo remotamente com o trabalho parlamentar e defendendo um país mais justo, com saúde e dignidade para todas e todos”, diz a nota.

Confira o vídeo:

