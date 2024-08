JD1TV: "Única candidatura de esquerda, única do presidente Lula", afirma Camila Jara

A última sabatina dessa primeira parte das eleições municipais de 2024 contou com a presença da deputada federal e candidata à prefeitura de Campo Grande pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Camila Jara.

Caso eleita, Camila trará para a Capital um projeto coletivo e nacional, que segundo ela, não aceita que na sociedade ainda tenha pessoas passando fome, que ainda morem em barracos, e indivíduos que vão aos postos de saúde e não encontram remédios.

Camila afirmou que quer mostrar aos campo-grandenses o que o PT pode fazer pela Capital. Por isso, afirmou que é a única candidatura de esquerda, e única apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula).

Um dos seus planos é investir no recapeamento da cidade, um tema polêmico dentro de Campo Grande, mas que a candidata afirma que não quer saber de tapar de buraco. “Na nossa Campo Grande será buraco zero com recapeamento”, disse.

Assista:

