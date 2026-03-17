O ex-deputado estadual e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Jerson Domingos, oficializou nesta terça-feira (17), em Brasília, sua filiação ao União Brasil, marcando seu retorno ao cenário político.

Com trajetória consolidada no Estado, Jerson foi deputado estadual por cinco mandatos e presidiu a Assembleia Legislativa por quatro, tornando-se uma das principais lideranças do parlamento sul-mato-grossense. Em 2015, assumiu como conselheiro do TCE-MS, onde também foi presidente entre 2022 e 2024, com atuação voltada à transparência e à responsabilidade fiscal.

A filiação, segundo ele, reflete alinhamento de princípios com o partido. “Depois de tantos anos dedicados à vida pública, essa é uma decisão que nasce da reflexão sobre valores e propósitos. Sempre acreditei no diálogo, no fortalecimento dos municípios e na construção de políticas públicas que olhem para as famílias e para as novas gerações. Encontrar esses princípios também presentes no União Brasil foi determinante para essa escolha”, afirmou.

O ex-parlamentar destacou ainda o objetivo de seguir contribuindo com o Estado. “Minha trajetória sempre foi construída ouvindo as pessoas, dialogando com os municípios e buscando caminhos para melhorar a vida da população. A filiação ao União Brasil representa a vontade de continuar contribuindo com o desenvolvimento do nosso Estado, sempre com responsabilidade, equilíbrio e compromisso público”, completou.

No Estado, o partido é presidido por Rose Modesto e integra a federação União Progressista, ao lado do Progressistas, sob liderança da senadora Tereza Cristina.

A filiação ocorreu em Brasília e reuniu lideranças políticas, sendo considerada pela direção da sigla um reforço estratégico no Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m