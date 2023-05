João Rocha pede afastamento da Câmara

O vereador João Rocha, líder do PP na Câmara dos Vereadores, acabou de oficializar o seu afastamento da Casa de Leis da Capital. Cláudinho Serra, suplente do vereador, é quem substituirá Rocha na Câmara.

O ato ocorreu agora há pouco no gabinete do presidente do legislativo municipal, Carlão Borges, que explicou ao JD1 como será o ritual. Rocha usará da palavra por dez minutos, e na sequência, o suplente Cláudio Serra será empossado.

“Vou dar posse para o Claudinho Serra amanhã, às 9h. Abrirei 10 minutos para o João Rocha, em seguida da fala, vou dar posse para o suplente”, comentou.

Rocha já tinha tido ao JD1 que assume essa semana o cargo de secretário de governo, com a missão “de dar entusiasmo e vitalidade” a estrutura administrativa.

Ele ainda confirmou que terá autonomia dentro das atribuições que competem ao cargo, e que o projeto de reeleição de Adriane Lopes é mesmo a pedra de toque da sua ida para o executivo municipal.

