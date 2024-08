Juiz pede dados de quem divulgou vídeo falso sobre candidato na Capital

A Justiça Eleitoral de Campo Grande, por meio de decisão do juiz Marcelo Andrade Campos Silva, determinou a suspensão imediata da divulgação de um vídeo anônimo, com informações falsas e ataques ao candidato à Prefeitura, Beto Pereira, do PSDB. A medida foi motivada por uma ação movida pela Federação PSDB Cidadania, que argumentou que o conteúdo difamatório estava prejudicando a imagem do candidato durante a campanha eleitoral.

O vídeo estava sendo disseminado via WhatsApp pelo número de telefone final 0534. A decisão judicial exige que o proprietário da linha seja identificado. O juiz determinou que a operadora Claro forneça, no prazo de um dia, os dados do responsável, incluindo nome, CPF e endereço.

Segundo a Justiça Eleitoral, o vídeo viola o artigo 30 da Resolução TSE nº 23.610/2019, que proíbe a divulgação de conteúdo anônimo durante o período eleitoral. Além disso, o juiz destacou que o material é claramente difamatório e não possui qualidade informativa, o que justifica a concessão da liminar.

A ordem judicial impõe a retirada imediata do vídeo de todas as conversas em que foi compartilhado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também