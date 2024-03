JustiÃ§a Eleitoral condena candidato por 'boca de urna' em LadÃ¡rio

A Justiça Eleitoral condenou Eder Barros de Arruda por propaganda de boca de urna durante as eleições municipais de 2016 em Ladário. Arruda, que concorria ao cargo de vereador, foi denunciado pelo Ministério Público e teve a condenação acatada pela Justiça.

Conforme a sentença, os fatos ocorreram nas proximidades da Escola João Batista, no bairro Almirante Tamandaré, local de votação. Servidores do Ministério Público e policiais militares, em diligências de fiscalização, testemunharam Arruda e dois acompanhantes abordando um casal que passava pelo local e entregando-lhes um objeto. Ao perceberem a aproximação da equipe de fiscalização, os três tentaram se desfazer de uma lista de candidatos, inclusive do próprio denunciado, pisando no papel para ocultá-lo.

Durante a abordagem, foram encontrados diversos materiais de campanha no veículo de Arruda, incluindo santinhos e projetos de governo. Além disso, uma revista pessoal revelou a posse de santinhos de campanha com o nome do candidato, bem como papéis com anotações manuscritas do número do candidato.

A denúncia apontou que esses documentos, juntamente com as circunstâncias da abordagem, indicavam uma clara intenção de angariar votos no dia da eleição. Ele foi condenado a seis meses de detenção, substituída por prestação pecuniária, e multa de 5 mil UFIR, além do pagamento das custas processuais.

