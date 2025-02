Líderes de bancada são anunciados na Câmara Municipal

Durante o início dos trabalhos da 12ª Legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande, foram anunciados os líderes de bancada, com previsão de formação das Comissões permanentes e indicação de presidentes na terça-feira (18), quando ocorre a primeira sessão ordinária.

Os doze partidos que tiveram candidatos eleitos têm líder definido, sendo que o líder da prefeita, Adriane Lopes, que deve ser indicado por ela, também ficou para amanhã. Segundo o vereador Papy (PSDB), presidente da Casa, devido à indefinição, não houve a fala desse representante, que estava programada para acontecer na Sessão Inaugural.

Sobre as Comissões, Papy afirma que faltam ajustar pequenos detalhes. “Eu, democraticamente, tenho liberado que as Comissões possam votar internamente entre os cinco membros para se definir as presidências. Então, antigamente o presidente influenciava muito, quero deixar isso a cargo das bancadas. Amanhã nós temos uma reunião do Colégio de Líderes, onde vamos terminar de definir as Comissões. As mais importantes estão praticamente definidas”.

As mais importantes são a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento, a Comissão de Educação e de Saúde, mais requisitadas pelos parlamentares.

A ata das lideranças foi lida pelo primeiro-secretário, vereador Carlão (PSB) e serão as seguintes:

PSDB - Vitor rocha

PP.- Professor Riverton

PL- Rafael Tavares

PT - Jean Ferreira

União - Vitor Rocha

Republicanos- Herculano Borges

Podemos - Clodoilson Pires

Avante - Wilson Lands

MDB - Junior Coringa

PDT - Marquinhos Trad

PSB - Carlão

PSD - Otávio Trad

