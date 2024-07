Locutor de rádio é condenado por propaganda eleitoral irregular em Jardim

Locutor de rádio e pré-candidato Antonio Renato Bressiani, conhecido como Badaró, foi condenado pela Justiça Eleitoral por propaganda eleitoral fora do prazo permitido. Conforme a representação movida pelo Ministério Público Eleitoral, Bressiani adesivou veículos com a frase "Renato Badaró" em Jardim, em violação às regras eleitorais.

Em 17 de maio de 2024, Bressiani recebeu uma notificação administrativa do Ministério Público Eleitoral exigindo a remoção dos adesivos. No entanto, após a notificação, outro veículo com os mesmos adesivos foi visto nas ruas nos dias 4 e 5 de junho de 2024.

Para garantir a equidade e a transparência das eleições vindouras, a juíza Melyna Machado Mescouto Fialho considerou parcialmente procedente a representação e condenou Bressiani ao pagamento de uma multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Além disso, a juíza determinou a retirada de todos os adesivos dos veículos em até três dias, sob pena de uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também