Lula deseja "mandato exitoso" para Donald Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, após ele assumir o cargo como novo chefe do executivo do país nesta segunda-feira (20).

Em publicação feita em seu X, antigo Twitter, o presidente Lula reforçou as relações entre os Estados Unidos e Brasil, além de desejar um bom mandato ao republicano.

“Em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os EUA são marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica. Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias”, disse Lula.

O presidente finalizou a publicação com desejo de prosperidade ao governo do norte-americano. “Desejo ao presidente Trump um mandato exitoso, que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico”, completou.

