Menu
Menu Busca quarta, 04 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­tica

Lula propÃµe negociaÃ§Ã£o entre patrÃµes, empregados e governo sobre fim da 6x1

Governo estuda proposta de lei para enviar ao Congresso

04 marÃ§o 2026 - 06h30Luiz Vinicius, com informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil
Lula esteve em agenda em São PauloLula esteve em agenda em SÃ£o Paulo   (Paulo Pinto/AgÃªncia Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs, na noite desta terça-feira (3), que a proposta de lei para o fim da escala 6x1 seja construída, em conjunto, por empregados, patrões e o governo.

A declaração de Lula ocorreu na abertura da Segunda Conferência do Trabalho, que ocorre na capital paulista até o próximo dia 5, no Anhembi.

Segundo o presidente, para os trabalhadores, será mais vantajoso realizar um acordo com a classe empresarial antes de o Congresso apreciar o tema.

“É melhor vocês construírem negociando do que vocês terem que engolir uma coisa aberta [vinda do Congresso], e depois ter de recorrer à Justiça do Trabalho”, disse.

“Tanto será melhor para nós se o que sair for o resultado de um acordo entre os empresários, os trabalhadores e o governo”, acrescentou.

O presidente disse ainda que o governo não irá “pender para um lado” nas discussões.

“Não iremos prejudicar os trabalhadores. E também não queremos contribuir com o prejuízo da economia brasileira. Nós queremos contribuir para, de forma bem pensada, bem harmonizada, encontrar uma solução”, disse.

O encontro, no Anhembi, visa, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, estabelecer diretrizes para a promoção do trabalho decente no Brasil e fortalecer o diálogo social e a construção coletiva de políticas públicas.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Parte dos deputados que integram a Comissão de Constituição, Justiça e Redação
PolÃ­tica
Presidentes da CCJR e ComissÃ£o de SaÃºde sÃ£o reconduzidos na Assembleia
Nikolas Ferreira, a influenciadora Jey Reis, Mariel Batista e o pastor Guilherme Batista, da Lagoinha em outubro de 2022
PolÃ­tica
Nikolas Ferreira usou aviÃ£o ligado a dono do Banco Master em campanha de 2022
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
PolÃ­cia
Pastor acusado de estupro pede para deixar Conselho de Ã‰tica de Pastores de Campo Grande
Câmara Municipal de Campo Grande
PolÃ­tica
MigraÃ§Ã£o de plataforma deixarÃ¡ site da CÃ¢mara fora do ar em Campo Grande
Sessão na ALEMS
PolÃ­tica
ALEMS vota projeto de combate ao racismo religioso
Foto: Izaias Medeiros
PolÃ­tica
Vereadores analisam veto Ã  reorganizaÃ§Ã£o da Planurb nesta terÃ§a (3)
Vacinação
SaÃºde
Vacina contra herpes-zÃ³ster avanÃ§a no Congresso e pode entrar no SUS
Alessandro Menezes esteve na Segov antes de assumir cadeira da Setesc
Cidade
Alessandro Menezes assume como secretÃ¡rio adjunto da Setesc
Paulo Lands é secretário executivo da Secretaria da Juventude
PolÃ­tica
SecretÃ¡rio da prefeitura acusado de assediar funcionÃ¡rio pede afastamento do cargo
Bolsonaro
PolÃ­tica
Ex-presidente Jair Bolsonaro tem pedido de prisÃ£o domiciliar negado por Moraes

Mais Lidas

Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixarÃ¡ a lua vermelha nesta terÃ§a-feira
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
PolÃ­cia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente