Lula se encontra com presidente do Uruguai para discutir acordo Mercosul-EU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, nesta sexta-feira (29), com o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, no Palácio do Planalto, em Brasília, onde discutiu temas de importância, dentre eles o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

“Um dos temas centrais é o avanço do contrato Mercosul e UE”, afirmou o presidente uruguaio à imprensa logo após o final da reunião. “Tomou maior parte da reunião analisar a situação e como conclusão, estamos otimistas e vamos continuar estreitando laços”, completou.

O encontro acontece alguns dias antes da cúpula de líderes do Mercosul, que acontece na próxima semana, nos dias 5 e 6 de dezembro, em Montevidéu, no Uruguai, que terá como principal ponto de discussão o acordo Mercosul-EU.

O texto, assinado em 2019 no governo de Jair Bolsonaro (PL), não teve ratificação das ambas as partes, então é tido como inválido, e conta com otimismo de Lula, que já havia comentado nesta semana sobre uma possível validação do acordo de cooperação entre os dois blocos.

“Nós vamos fazer o acordo do Mercosul nem tanto pela questão do dinheiro. Nós vamos fazer porque eu estou há 22 anos nisso e nós vamos fazer. Se os franceses não quiserem o acordo, eles não apitam mais nada, quem apita é a Comissão Europeia. E a Ursula von der Leyen tem procuração para fazer o acordo, e eu pretendo assinar esse acordo este ano ainda. Tirar isso da minha pauta”, afirmou Lula.

