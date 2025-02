Maduro volta a ameaçar Guiana sobre anexação de Essequibo

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a ameaçar a Guiana sobre a anexação da região de Essequibo, e por meio de comunicado divulgado nesta segunda-feira (17), afirmou que a luta para tomar a região é uma causa “indeclinável”.

Desde 2023, a região de Essequibo se tornou palco de tensões entre o governo da Venezuela e da Guiana, com o território sendo reivindicado por Maduro. Em abril de 2024, uma lei foi assinada, reconhecendo a anexação do território.

“Há 59 anos da assinatura e vigência do Acordo de Genebra, Guiana está obrigada a sentar-se e negociar imediatamente, sem mais demoras”, diz o governo venezuelano em uma declaração.

O comunicado afirma que o país tem direitos sobre a posse da região. “Os direitos históricos da Venezuela e sua propriedade sobre a Guiana Essequiba são irrefutáveis e irrenunciáveis. O Acordo de Genebra é a única via estabelecida e acordada entre as partes para resolver essa controvérsia territorial”, afirmou.

O governo da Venezuela voltou a acusar o governo da Guiana de permitir que empresas estrangeiras explorem os recursos naturais do país.

Até o momento, o governo guianês não se pronunciou sobre as declarações do governo chavista.

