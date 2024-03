Marco AurÃ©lio Santullo assume como secretÃ¡rio de Governo da Capital

Aconteceu nesta quinta-feira (7) a cerimônia de posse de Marco Aurélio Santullo como o mais novo chefe da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais da prefeitura da Capital (Segov), com Ulisses Silva Rocha, ex-presidente do MDB da Capital, assumindo como secretário-adjunto ao seu lado.

“Estamos assumindo aqui hoje uma grande responsabilidade. Chegamos para somar forças e fazer da nossa Cidade ela melhor do que já é, ao lado da nossa prefeita. Estamos à disposição da população, juntos em um mesmo propósito”, afirmou o novo secretário.

Santullo e Rocha assumiram após serem nomeados oficialmente aos cargos nesta quarta-feira (6). As nomeações marcam a consumação da junção dos times da senadora Tereza Cristina, que esteve presente na posse, com o da prefeita Adriane Lopes.

“Daremos continuidade ao bom trabalho que vem sendo feito em Campo Grande. Eles chegam para somar, pois o campo-grandense espera uma entrega completa nessa administração. Eleição vamos pensar depois, hoje estamos falando de administração e muito trabalho que ainda tem pela frente”, afirmou a senadora.

Representando o governador Eduardo Riedel, o secretário Rodrigo Perez, da Segov Estadual, marcou presença no evento e reforçou a importância de uma boa gestão. “Entendo que é um momento importante na jornada da gestão dessa prefeitura, e como a senadora Tereza já adiantou aqui, sempre é importante a gente olhar para a gestão, para a administração”, afirmou.

Marco Aurélio assume o cargo deixado pelo vereador João Rocha, que voltará para a Câmara Municipal da Capital. “Deixo o secretariado com o sentimento de dever cumprido, e tenho certeza que a pasta ficará em boas mãos. São muitos os desafios enfrentados, mas nosso objetivo é sempre o mesmo: levar o melhor ao povo de Campo Grande. É com esse espírito que faço minha despedida hoje, com gratidão”, afirmou o vereador.

Durante a posse, a prefeita Adriane demonstrou sua gratidão pelo trabalho exercido por João Rocha e apontou que continuará com os trabalhos da pasta.

“Estamos avançando, e agora com Marco Aurélio e Ulisses trabalhando conosco, daremos continuidade aquilo que já estamos fazendo e buscando melhorar sempre. João Rocha nos deixa por motivos pessoais, mas agradecemos pelos feitos pelo Município durante o tempo que esteve conosco”, afirmou a prefeita.

Também esteve presente na posse o vereador e presidente da Câmara Municipal da Capital, Carlos Augusto Borges, conhecido como Carlão, e outros vereadores campo-grandenses.

