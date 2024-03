Marco Santullo Ã© nomeado na Segov Municipal

Marco Aurélio Santullo foi nomeado nesta quarta-feira (6) para assumir a chefia da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais da prefeitura da Capital (Segov), com Ulisses da Silva Rocha, ex-presidente do MDB da Capital, assumindo como secretário-adjunto ao seu lado.

Os nomes foram divulgados em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) de hoje. Santullo assumirá após o vereador João Rocha deixar o cargo para voltar a sua cadeira na Câmara Municipal.

As nomeações, que já haviam sido noticiadas pelo JD1, marcam a consumação da junção dos times da senadora Tereza Cristina com o da prefeita Adriane Lopes. Ambos devem assumir oficialmente os seus novos cargos nesta quinta-feira (7), com presença da senadora.

