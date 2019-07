Marquinhos empossa conselheiros do codecon

O prefeito Marquinhos Trad empossou os novos conselheiros do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande (Codecon), nesta terça-feira (30). O mandato será de dois anos, com efeito a partir da data de publicação do Decreto de 24 de julho de 2019.

Os membros do Codecon se reúnem pelo menos primeira vez por mês, para analisarem os projetos que dão entrada na Prefeitura através do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Lei do Prodes).

Em pronunciamento, Marquinhos enfatizou a responsabilidade de fazer parte do conselho.“Os integrantes do Codecon são pessoas maduras, experientes, capazes e bem intencionadas, que buscam aquilo que todos nós buscamos: o bem-estar, desenvolvimento e progresso da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Desde o início da atual gestão, o Codecon realizou 34 reuniões, aprovando 109 projetos, com previsão de R$ 784,9 milhões em investimentos e criação de 3.992 novos empregos. Após aprovados no Conselho, os projetos seguem para a Câmara Municipal onde são analisados na Comissão de Indústria e Comércio para aprovação em plenário para posterior encaminhamento à sanção do prefeito.

O Codecon é composto por 21 conselheiros representando 7 órgãos governamentais e 4 por órgãos não governamentais.

