“Estou me esforçando para melhorar o sistema de saúde”, diz Marquinhos

O prefeito Marquinhos Trad pediu nesta segunda-feira (22) para que a população tenha paciência quanto ao atendimento nas unidades de saúde de Campo Grande.

Durante o lançamento do programa Saúde na Hora, na Unidade de Saúde da Família (USF) Iracy Coelho, Marquinhos disse que não conseguirá resolver todos os problemas da saúde, mas está se esforçando para melhorar o sistema na capital.

“A estrutura que o poder público oferece é insuficiente para que o servidor público trabalhe adequadamente. Os recursos que nós dispomos também não tem sido suficiente diante do caixa existente na prefeitura. Com esforço, dedicação e unidade de propósito, estamos trazendo pelo menos o mínimo necessário para que os pequeninos não sofram”, afirmou.

Marquinhos destacou que está trabalhando para fortalecer a atenção básica. “É justamente nesse sentido que estamos tentando fortalecer principalmente a ponta, as unidades de saúde não apenas a UPA ou a média e alta complexidade. Tudo começa no bairro e se nós não cuidarmos da atenção primária, vamos sempre ficar correndo atrás do prejuízo”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também