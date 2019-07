Presidente tucano assegura apoio a Marquinhos na capital

Saiba Mais Política Tucanos discutirão estratégias para 2020 neste sábado

O presidente do Partido da Social Democracia Brasileira em Mato Grosso do Sul (PSDB-MS), Sérgio de Paula, afirmou nesta sexta-feira (19) que respeitará o pré-acordo com o governador Reinaldo Azambuja de apoiar a reeleição de Marquinhos Trad na prefeitura da capital.

Apesar do pré-acordo, Sérgio de Paula disse que começará a decidir a respeito da sucessão municipal a partir de março de 2020. “O partido está atento a tudo o que está acontecendo na capital, que a principal cidade do estado, tem um diretório atuante que está cuidando, só isso vamos discutir dentro da executiva do partido”, afirmou.

Ainda segundo presidente regional do partido, já estão definidas três reeleições no estado. Em Ponta Porã, com Hélio Peluffo Filho, em Corumbá com Marcelo Lunes e em Três Lagoas, com Ângelo Guerreiro. O PSDB tem a pretensão de lançar os deputados Marçal Filho para a prefeitura de Dourados e Onevan de Matos, em Naviraí.

Durante esta manhã, presidentes de diretórios municipais para discutir estratégias para o próximo pleito. Sobre as decisões nos municípios, Sérgio destacou que não o diretório estadual não vai interferir nos municipais. “O estatuto estabelece que o município que tiver candidatura própria, o diretório local terá tranqüilidade para ‘tocar’, não tendo a executiva do partido que vai opinar e decidir, combinado com os diretórios municipais”, afirmou.

