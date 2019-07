Professores desligados são “indicações políticas”, diz Marquinhos

O prefeito Marquinhos Trad disse nesta quinta-feira (18) que os professores da educação especial das escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino (REME), que serão desligados, foram indicados por políticos.

Em entrevista nesta manhã após a assinatura da ordem de serviços para a ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande, o chefe do executivo municipal afirmou ainda que os substitutos fizeram processo seletivo junto com os professores que serão desligados. “O Brasil passa por reforma moral e os professores que entrarão agora fizeram um processo seletivo juntamente com os que já estavam. Aqueles que foram qualificados entrarão por mérito, aqueles que já estavam, estavam por indicação política, você prefere que um professor indicado por um vereador”, disparou.

Marquinhos disse ainda que os apoiadores são mais qualificados que os professores.

Entenda

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) anunciou o desligamento de alguns professores que atendem aos alunos com algum tipo de deficiência. A medida não agradou os pais que buscam mecanismos para tentar barrar o desligamento.

A secretaria garantiu que os alunos não ficarão sem assistência, pois continuarão recebendo atendimento especializado, o qual se dará por profissionais acompanhado e capacitados pela equipe técnica da Divisão de Educação Especial da REME.

“A equipe também irá oferecer a estes profissionais, selecionados em processo seletivo, cursos, formações continuadas, além de recursos pedagógicos de acordo com a especificidade de cada aluno”, informou em nota.

A Semed destaca que as mudanças ocorridas são de caráter técnico-administrativo, previstas na organização de qualquer órgão público de acordo com as necessidades. “A Semed reitera e afirma o compromisso de oferecer educação com qualidade e responsabilidade”, concluiu.

