Desligamento de professores da educação especial preocupa pais

Mudanças ocorridas nesta semana nas escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino (REME) de Campo Grande está preocupando os pais de alunos da educação especial. Isso porque a Secretaria Municipal de Educação (Semed) desligou alguns profissionais especializados para atender os alunos especiais.

A servidora pública estadual e mãe de uma aluna do 1º ano da Escola Múcio Teixeira Júnior, Rafaela Flores, 36 anos, relatou ao JD1 Notícias sua preocupação em relação à mudança. “Não estamos entendendo o porquê desta medida, isso vai trazer prejuízo, tanto para o aprendizado, quanto para toda comunidade escolar, porque o profissional de apoio pedagógico é capacitado para ensinar a criança com deficiência. Sem ele, vai ocorrer uma sobrecarga do professor regente, um profissional não especializado não está apto para fazer as adaptações de materiais, para entender o que cada aluno necessita, então será uma perda para todos”, considerou.

Rafaela representa a Associação de Pais e Mestres (APM) da unidade escolar e acrescentou que não vai se calar por considerar a medida "imoral e ilegal". “As crianças têm direito a profissionais especializados porque elas não estão na escola apenas para socializar e sim para aprender, minha filha não precisa de uma babá, ela precisa de uma professora, ela tem os mesmos direitos dos outros alunos”, disse.

O administrador Pablo Celso Biazzi, 33 anos, pai de aluno especial, disse que foi pego de surpresa. “Confiamos nossos filhos a profissionais que dedicam boa parte da vida a estudo especializações e atualizações”, disse. Pablo destacou ainda o elo que as crianças criam com o profissional. “Os alunos criam elos de confiança com essas pessoas tão importante em suas vidas. Meu filho adora a APE dele, até no domingo ele quer ir pra escola”, relatou.

Alguns pais foram ao Fórum da capital nesta tarde em manifestação contra a medida. A secretaria não informou a quantidade dos profissionais desligados. As aulas no ensino fundamental que começariam nesta terça foram adiadas e retornarão na próxima segunda-feira (22).

Esclarecimento

Em resposta à reportagem, a Semed garantiu que os alunos não ficarão sem assistência, pois continuarão recebendo atendimento especializado, o qual se dará por profissionais acompanhados e capacitados pela equipe técnica da Divisão de Educação Especial da Reme.

“A equipe também irá oferecer a estes profissionais, selecionados em processo seletivo, cursos, formações continuadas, além de recursos pedagógicos de acordo com a especificidade de cada aluno”, informou em nota.

A Semed destaca que as mudanças ocorridas são de caráter técnico-administrativo, previstas na organização de qualquer órgão público de acordo com as necessidades. “A Semed reitera e afirma o compromisso de oferecer educação com qualidade e responsabilidade”, concluiu.

