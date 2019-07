Assistentes Educacionais Inclusivos substituirão professores, diz Prefeitura

Após polêmica sobre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) pretender desligar alguns profissionais especializados para atender os alunos especiais, a Prefeitura de Campo Grande publicou que aumentou em 38% o atendimento a crianças com deficiências na Rede Municipal de Ensino (Reme) em 2019.

Ainda de acordo com a assessoria, serão chamados até o final do ano, para compor a equipe de profissionais que prestam atendimento a estes alunos, 200 Assistentes Educacionais Inclusivos.

Eles passaram por um processo seletivo, concorrendo com mais de dez mil candidatos e substituirão alguns Apoios Pedagógicos Especializados.

De acordo com o superintendente de Políticas Educacionais da Reme, Waldir Leonel, a escolha desses profissionais é amparada pela Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 59, que destaca que tanto os professores com especialização adequada em Nível Médio ou Superior, podem prestar atendimento especializado.

O superintendente destacou que “estes alunos não estarão desassistidos, pois continuarão recebendo atendimento especializado. Os AEIs serão devidamente acompanhados e capacitados pela equipe técnica da Divisão de Educação Especial da Semed, que continuamente oferecerá a estes profissionais cursos, formações continuadas, palestras e demais recursos pedagógicos, de acordo com a especificidade e necessidade de cada aluno”, explicou.

A abertura do processo para AEI no meio do ano foi realizada para atender a falta destes profissionais, que, além do atendimento imediato, será feito por 150 profissionais, que também ficarão em cadastro reserva.

Em 2018, foram atendidas 1.800 alunos, neste ano o número saltou para 2.500 alunos atendidos.

