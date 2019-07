Marquinhos anuncia construção de escolas e conclusão de UBS’s

O prefeito Marquinhos Trad anunciou nesta quarta-feira (10) o “Programa Mais Obras nos Bairros”, que prevê a construção de duas novas escolas e a conclusão de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em Campo Grande.

As escolas serão construídas na Vila Paraty e Vila Natalia e possibilitará a abertura de 1600 vagas. “Será um investimento de R$ 4 milhões na educação com a construção das duas escolas e vamos entregá-las antes do termino da gestão", garantiu. As UBS’s que serão concluídas são do bairro Santa Emilia e Jardim das Perdizes.

O “pacotão de obras” que vai beneficiar os bairros da capital ainda traz recapeamento, drenagem e pavimentação asfáltica nas sete regiões da cidade, reforma de parque e praças de 30 bairros da capital. Segundo o prefeito, as obras devem ter início em dois meses.

O recurso de R$ 30 milhões que já está disponível, é provenientes de financiamento com aprovação da Caixa Econômica Federal. “Em Brasília está cada vez mais difícil, fizemos um financiamento depois de muito tentar porque ninguém empresta dinheiro para quem não consegue pagar, éramos ‘categoria E’, a Secretaria de Finanças ‘se virou nos 30’ para subirmos para categoria B, tentamos mais, mas conseguimos R$ 30 milhões”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também