Marquinhos irá ampliar participação popular em Campo Grande

O Plano de Governo do prefeito Marquinhos Trad (PSD) vai continuar apostando na participação popular como instrumento para construir uma sociedade mais igual, garantindo atenção às necessidades de todos os setores de Campo Grande.

Entre os objetivos de Marquinhos, está o fomento ao planejamento e controle social, com a participação da comunidade, impulsionando o Sistema Municipal de Planejamento (SMP), através da mobilização de diferentes segmentos, classes e do controle social, contribuindo no desenvolvimento de uma gestão mais integrada e participativa.

O fortalecimento da relação entre a gestão e a comunidade atenderá os mais diversos setores, com práticas inovadoras. Na Educação, os programas “Controlador Jovem” e “Escola do Consumidor” despertarão nos jovens o espírito participativo, estimulando os valores, disseminação de conhecimento e controle social nas comunidades.

O sistema de Ouvidoria do Município será regulamentado e os canais existentes nas secretarias municipais deverão ser integrados em uma plataforma digital unificada: o Fala Campo Grande, simplificando as formas de coleta, tratamento e disseminação de informações, contribuirão neste processo.

A gestão vai ampliar o número de conferências, debates, consultas e audiências públicas de planos, programas e projetos relacionados às políticas públicas e ao desenvolvimento urbano ambiental. Enquanto os bairros vão ganhar planos deliberativos que nortearão as ações da gestão, integrando ainda mais a comunidade.

A gestão Marquinhos Trad fortaleceu a Coordenadoria para Assuntos Comunitários, dos Movimentos Sociais e Populares, contribuindo para a interlocução com as lideranças comunitárias. Esta interação assegurou o desenvolvimento de ações de acordo com as demandas da comunidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também