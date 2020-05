“Mês perdido, jogado na lata do lixo", diz Mandetta sobre demissão de Teich

Flávio Veras, com informações do Estadão Conteúdo

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a nova baixa na pasta, anunciada nesta sexta-feira (15) como prejudicial ao Brasil, uma “perda de tempo” durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19. “A única coisa que sei é que foi um mês perdido, jogado na lata do lixo”, afirmou.

O sucessor de Mandetta, Nelson Teich, pediu demissão do cargo menos de um mês após assumir. Assim como Mandetta, Teich deixou o governo após confrontos com o presidente Jair Bolsonaro sobre a melhor estratégia de combate à pandemia do novo coronavírus.

Para o ex-ministro, que ocupou o cargo de janeiro do ano passado até abril deste ano, ainda não é possível fazer um prognóstico sobre como ficará o combate à doença, que matou quase 14 mil pessoas no País até agora. Quando Mandetta foi demitido, o número de óbitos era de 1.736.

Em “Oração”

“Não dá para falar nada. Não sei quem vai ser o novo ministro. O momento é de oração. Gostaria de dizer para você que estou rezando um terço agora”, afirmou.

Mais cedo, logo após a notícia da demissão de Teich, Mandetta foi ao Twitter desejar “força” ao Sistema Único de Saúde (SUS).

