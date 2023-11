Miglioli na Prefeitura?

O ex-secretário de Estado de Infraestrutura de Reinaldo Azambuja, o empresário Marcelo Miglioli, pode estar voltando ao serviço público. Especulações que vazaram nesta semana, sinalizam que Marcelo pode assumir a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos da Capital.

O atual secretário, Domingos Sahib, que é do quadro do Tribunal de Contas estaria de saída da pasta. Isso porque a prefeita Adriane Lopes e seu marido, o deputado Lídio Lopes, querem uma gestão mais política e também dinâmica na pasta, que é considerada estratégica.

