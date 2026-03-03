Menu
Política

MigraÃ§Ã£o de plataforma deixarÃ¡ site da CÃ¢mara fora do ar em Campo Grande

A aÃ§Ã£o irÃ¡ durar alguns dias, com as divulgaÃ§Ãµes sendo feitas atravÃ©s das redes sociais

03 março 2026 - 14h42
Câmara Municipal de Campo Grande

O site da Câmara Municipal de Campo Grande ficará fora do ar por alguns dias enquanto migra para outra plataforma. O comunicado foi feito nesta terça-feira (3) através das redes sociais.

Conforme as informações divulgadas, as equipes técnicas estão trabalhando para fazer a migração no tempo mais rápido possível, para que os serviços sejam normalizados.

“Durante a transição, a divulgação dos conteúdos institucionais será feita pelas redes sociais da Casa de Leis como o Instagram e o Facebook”, diz a nota.

