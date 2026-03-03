MigraÃ§Ã£o de plataforma deixarÃ¡ site da CÃ¢mara fora do ar em Campo Grande

O site da Câmara Municipal de Campo Grande ficará fora do ar por alguns dias enquanto migra para outra plataforma. O comunicado foi feito nesta terça-feira (3) através das redes sociais.
Conforme as informações divulgadas, as equipes técnicas estão trabalhando para fazer a migração no tempo mais rápido possível, para que os serviços sejam normalizados.
“Durante a transição, a divulgação dos conteúdos institucionais será feita pelas redes sociais da Casa de Leis como o Instagram e o Facebook”, diz a nota.Reportar Erro
Deixe seu ComentÃ¡rio
Leia TambÃ©m
PolÃtica
ALEMS vota projeto de combate ao racismo religioso
PolÃtica
Vereadores analisam veto Ã reorganizaÃ§Ã£o da Planurb nesta terÃ§a (3)
SaÃºde
Vacina contra herpes-zÃ³ster avanÃ§a no Congresso e pode entrar no SUS
Cidade
Alessandro Menezes assume como secretÃ¡rio adjunto da Setesc
PolÃtica
SecretÃ¡rio da prefeitura acusado de assediar funcionÃ¡rio pede afastamento do cargo
PolÃtica
Ex-presidente Jair Bolsonaro tem pedido de prisÃ£o domiciliar negado por Moraes
PolÃtica
Prefeitura quer dar R$ 10 milhÃµes em isenÃ§Ã£o de imposto ao ConsÃ³rcio Guaicurus
Cidade
MPMS investiga se Ã³rgÃ£os pÃºblicos estÃ£o aplicando o FormulÃ¡rio RogÃ©ria em Campo Grande
PolÃtica
Prefeitura pede autorizaÃ§Ã£o para repassar mais de R$ 28 milhÃµes ao ConsÃ³rcio Guaicurus
PolÃtica