Admar Gonzaga se despede do TSE após seis anos de trabalho

Priscilla Porangaba, com informações do Tribunal Superior Eleitoral

O ministro Admar Gonzaga recebeu uma homenagem durante a sua última sessão plenária de julgamentos como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Gonzaga trabalhava na Corte Eleitoral desde 2013.

Seu biênio, dois anos, como magistrado titular da Corte termina no próximo sábado (27).

A presidente do TSE, ministra Rosa Weber agradeceu Admar e exaltou a competência, a gentileza, a ampla experiência, o preparo técnico e o comprometimento do ministro com a instituição.

“Receba desta Casa os agradecimentos por sua atuação e as homenagens pelo dever cumprido com empenho e proficiência”, finalizou Rosa.

Admar despediu-se da toga de ministro do TSE agradecendo as homenagens prestadas pelo Colegiado “meu sentimento não é de despedida, mas do desfecho de uma honrosa missão, de um ciclo, de uma benção que recebi de Deus”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também