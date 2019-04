Sérgio Silveira Banhos é o novo ministro titular do TSE

Priscilla Porangaba, com informações da Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro, nomeou Sérgio Silveira Banhos, para comandar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no cargo de juiz titular. A vaga estava aberta devido o término do primeiro mandato do ministro Admar Gonzaga Neto.

O decreto com a nomeação de Sérgio Banhos está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (26)

Banhos é mestre e doutor em direito do estado pela PUC-SP e mestre em políticas públicas pela Universidade de Sussex, na Inglaterra.

O TSE é composto de sete ministros titulares, sendo três efetivos oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF), dois do Superior Tribunal de Justiça e dois provenientes da classe dos advogados.

Deixe seu Comentário

Leia Também