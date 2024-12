Ministro diz que não vê necessidade de afastamento de Lula da presidência

O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social (SECOM), disse nesta terça-feira (10) que o governo não vê necessidade, neste momento, de afastar oficialmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do cargo após passar por uma craniotomia para drenar uma hemorragia intracraniana.

As falas do ministro foram feitas durante entrevista à rádio Gaúcha, após ele fazer uma live no seu Instagram para tratar do tema.

Segundo o ministro, o quadro do presidente é considerado "totalmente estável", com Lula consciente e tranquilo. No entanto, o ministro comentou que é necessário aguardar de 24 a 48 horas para a equipe médica informar sobre a evolução do quadro clínico do presidente.

Questionado sobre um possível afastamento de Lula, Pimenta comentou que ainda não há essa informação, e que o governo mantém a agenda. "Num primeiro momento, nós estamos trabalhando, inclusive, que não vai haver necessidade do afastamento formal do presidente. As agendas de hoje estão mantidas, vão ser realizadas pelo vice-presidente", disse o ministro

Apesar disso, reunião com o subchefe de Assuntos Jurídicos (SAJ), Marcos Rogério de Souza, e com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Renan Filho, dos Transportes, e Nísia Trindade, da Saúde, foi cancelada.

"O estado de saúde do presidente é totalmente estável, o presidente está consciente, está tranquilo. Foi uma precaução, digamos assim, necessária por conta desse acompanhamento que tem sido feito de forma regular desde o momento que o presidente teve essa contusão aí na cabeça, uma batida na cavidade do presidente", comentou.

