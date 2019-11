Ministro estuda exportação de madeira in natura da Amazônia

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou nesta quarta-feira (27) de uma audiência pública na Câmara dos Deputados e afirmou que o Governo Federal estuda a possibilidade de liberar a exploração de madeira in natura da Amazônia.

A solicitação pelo ministério do setor madeireiro por acreditar que essa mudança na legislação pode incentivar as exportações do país. A atividade, hoje, é ilegal.

De acordo com o ministro, o estudo deverá ser bem minucioso, pois pode incentivar o desmatamento. “Há uma série de considerações feitas de parte a parte. De um lado, há os que entendem que isso poderia eventualmente estimular o mercado de desmatamento.”

Entretanto, esse tipo de exportação poderá ser uma alternativa para casos específicos “Por outro lado, verificamos que [na construção da Usina Hidrelétrica de] em Belo Monte, cerca de 500 hectares [de vegetação] foram suprimidos sem nenhum aproveitamento da madeira, que continua sendo suprimida, por exemplo, na abertura de rodovias e em áreas privadas devido ao impedimento de aproveitá-las” disse.

Salles concluiu a audiência da comissão de agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural com a garantia de que essa decisão será tomada de forma equilibrada e em um momento adequado.

Deixe seu Comentário

Leia Também