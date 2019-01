Ministros apresentam a Bolsonaro ações que pretendem implantar

O presidente Jair Bolsonaro recebeu de seus ministros nesta terça-feira (8), um panorama sobre cada área e as ações que pretendem implantar a partir de agora.

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, disse que o primeiro escalão não tratou sobre detalhes da reforma da Previdência, mas informou que o texto continua em estudo. A tendência, segundo ele, é que o governo escolha as melhores formas de fazer com que a mudança legislativa ocorra.

A segunda reunião de Bolsonaro com os ministros durou cerca de três horas e foi realizado na Sala de Reuniões do 3º andar do Palácio do Planalto. De acordo com o general, o grupo deu continuidade ao trabalho feito há cinco dias, no primeiro encontro ministerial.

