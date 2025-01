Ministros são exonerados para votarem nas eleições do Congresso

Dez ministros, que possuem mandatos federais, foram exonerados temporariamente nesta sexta-feira (31), pelo presidente Lula, para que possam comparecer na eleição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, neste sábado (1°/02). Eles devem retornar aos ministérios já na segunda-feira (3), conforme publicação do Diário Oficial da União.

A intenção é que os ministros deixem uma marca do governo na provável vitória do deputado federal, Hugo Motta (Republicanos-PB), favorito à presidência. A outra candidatura é do deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) que tem uma federação com a Rede.

Três ministros ficarão de fora do pleito. À CNN, a equipe de Renan Filho (Transportes) afirmou que ele tem um compromisso familiar e por isso não foi exonerado e não votará na eleição do Congresso.

As ministras do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede) e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (Psol) também não participarão das votações, pois teriam que votar contra orientação do Governo ou contra o próprio partido.

Veja a lista de ministros exonerados:

Alexandre Padilha (Relações Institucionais)

Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária)

Juscelino Filho (Comunicações)

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário)

Wellington Dias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome)

Camilo Santana (Educação)

André Fufuca (Esportes)

Luiz Marinho (Trabalho)

Celso Sabino (Turismo)

Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos)

