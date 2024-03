MS irÃ¡ receber 159 obras e equipamentos atravÃ©s do Novo PAC SeleÃ§Ãµes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira (7), o resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções, e Mato Grosso do Sul aparece entre as unidades da federação beneficiadas pelo programa.

As 16 modalidades anunciadas serão executadas pelos Ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte, com uma somatória total de R$ 23 bilhões em investimentos.

MS deverá receber investimentos do Governo Federal para realizar 159 obras, que deverão alcançar mais de 2,5 milhões de sul-mato-grossenses, 93% da população do estado.

Serão 81 obras no eixo da saúde, 70 no eixo da educação e 8 no eixo de infraestrutura social e inclusiva em 57 municípios sul-mato-grossenses.

