Nelsinho Trad anuncia verbas para o Exército de Ponta Porã

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) com alguns parlamentares do estado da Bahia e de Mato Grosso visitaram a fronteira após convite do Exército. No primeiro dia, a comitiva permaneceu na sede do Comando Militar do Oeste, em Campo Grande. No sábado (24), o grupo seguiu para Dourados e Ponta Porã, para conhecer o trabalho realizado pelo Programa Guarani e, também, pelo Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron).



Nelsinho, por ser coordenador da bancada federal de MS, ficou responsável em recepcionar a comitiva com o prefeito de Ponta Porã, Hélio Panufo, o vice-prefeito Caio Augusto (PSD), e os vereadores Paulinho Roberto (PT), Ane Espíndola (PSDB) e Agnaldo Miudinho (PTB). No encontro o senador anunciou uma possível liberação de verbas federais para ampliação do projeto de um Parque Tecnológico Internacional em Ponta Porã.



Desde 2011, o projeto foi elaborado e não houve o avanço para liberação de recursos federais. “É o primeiro do Centro-Oeste brasileiro com espaço de interação da ciência e tecnologia e oferece um ambiente favorável para a inovação visando geração de trabalho, emprego e desenvolvimento socioeconômico”, comentou o senador.



Ponta Porã



Durante a visita à Fronteira Oeste, Nelsinho Trad ouviu das autoridades locais a reivindicação pela criação de mais uma pista de acesso na cidade que necessitaria da cedência de 3,8 hectares da área militar. Atualmente, o município conta somente com duas avenidas: Brasil e Marechal Floriano. “De um lado é o Brasil e do outro o Paraguai, precisamos de uma terceira via. Há recursos do Fonplata que precisam ser solicitados pela nossa bancada federal”, explicou o vereador Miudinho.



O comandante do Exército, Lourival Carvalho Silva, esclareceu ao senador Nelsinho Trad que essa área militar seria cedida ao Parque Tecnológico Internacional, mas houve a opção do município de mudar a localização do parque. “A bancada federal vai reivindicar esse projeto”, comentou o senador Nelsinho Trad.

Deixe seu Comentário

Leia Também