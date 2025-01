Nelson Cintra e Paulo Corrêa discutem ponte da Rota Bioceânica em Porto Murtinho

Em série de reuniões estratégicas, o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra esteve em Campo Grande nesta semana e esteve com o deputado Paulo Corrêa e o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Euro Varanis, para discutir o plano diretor de Porto Murtinho.

O prefeito discutiu ações para o desenvolvimento do município, o planejamento urbano e a infraestrutura da cidade que precisam acompanhar o crescimento econômico impulsionado pela Rota Bioceânica.

Vieram na comitiva de Porto Murtinho a secretária adjunta de Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Agricultura e Pesca, Regina Heyn, da gerente de Assuntos Legislativos, Isabel Fróes, e da arquiteta Fernanda Gonzaga Ferreira, o gestor tratou de temas como habitação, segurança pública e infraestrutura.

O prefeito participou de uma reunião na Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) com a diretora-presidente Maria do Carmo. O encontro teve como pauta o Programa Minha Casa, Minha Vida, com o objetivo de viabilizar a construções de novas moradias para Porto Murtinho, atendendo à crescente demanda habitacional da cidade.



Na sequência, Nelson Cintra esteve com o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública, Cel. Ary Carlos Barbosa, para discutir o aumento do efetivo policial no município, em preparação para a Rota Bioceânica. O reforço da segurança é uma prioridade diante do crescimento esperado na região.

A organização do 6º Fórum da Rota Bioceânica que também acontece em Campo Grande também foi pautado durante a visita.

