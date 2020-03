Empresários voltam as ruas para reabrir comércio da capital

Uma nova carreata a favor do reabrimento do comércio da capital e contra os decretos assinados pelo prefeito Marquinhos Trad será realizada às 14:00 desta terça-feira (31), em frente a cidade do Papai Noel, na Avenida Afonso Pena em Campo Grande.

Em um cartaz distribuído pelas redes sociais, é afirmado que a carreata é contra a fome, unindo empresários e trabalhadores “pelo direito de trabalhar”, o banner também conta com mensagens ao presidente Jair Bolsonaro e contra Marquinhos.

Veja o Banner que está sendo distribuído aqui:

Deixe seu Comentário

Leia Também