Odilon Júnior deixa a presidência do PDT

Na sessão da Câmara de quinta-feira (11), o vereador Odilon de Oliveira Junior, anunciou a saída da presidência do Partido Democrático Trabalhista (PDT), e deixou a entender que em breve deixará o partido, assim como deve ocorrer com seu pai, o juiz Odilon de Oliveira, que concorreu ao cargo de governador o ano passado.

Conforme o parlamentar, a renúncia ao cargo de presidente municipal é irrevogável e irretratável. “Até para o próprio partido fazer a construção partidária que entender com liberdade e bom senso nas eleições 2020. Até o ano que vem sou membro do PDT, respeitando a vontade do diretório e do partido”, disse o vereador.

Odilon Júnior também deixou a entender que após esse período deve deixar o PDT de vez, “Se eu vou sair do partido? Para quem sabe ler um pingo é letra”. Ele também comentou sobre a possível saída do pai, o juiz Odilon de Oliveira “a família deve andar junta”.

Tanto o juiz Odilon de Oliveira, como o vereador Odilon Júnior são nomes importantes na política do município e existem diversas hipóteses para a concorrência do pleito 2020.

“A política muda muito rápido, a gente conversa com todos os partidos, temos que ver questões de afinidades ideológicas, bom senso, sem extremismo e visando o equilíbrio”, finalizou Odilon Júnior.

