Para Kassab, Riedel é uma das "novas lideranças que surgem", e diz ser um "otimista"

Em entrevista a Globo News, onde falou sobre desempenho do PSD nessas Eleições Municipais 2024, o presidente do partido, Gilberto Kassab, comentou o cenário brasileiro que vem apresentando a diminuição de partidos.

Kassab destacou fala do ex-presidente, José Sarney que afirmou que o Brasil “só vai dar certo’ quando tiver menos partidos. “Hoje estamos caminhando para a redução do número de partidos, estão surgindo líderes jovens, bem preparados, bons governadores. O governador de Mato Grosso do Sul, o Riedel e o Rui Costa da Bahia, tiveram responsabilidade de gestão”.

Kassab elogiou ainda a atuação de Eduardo Riedel para o equilíbrio fiscal e o cita como nova liderança no quadro nacional assista:

