Paraná Pesquisas mostra triplo empate na Capital

Uma nova pesquisa de intenções de votos feita pelo Instituto Paraná Pesquisas traz um cenário ainda mais equilibrado entre Beto Pereira (PSDB), Rose Modesto (União Brasil) e Adriane Lopes (PP).

No levantamento estimulado feito entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro, com os nomes sendo apresentados pelo entrevistador, Rose Modesto tem 26,4% das intenções de votos. Os adversários, Adriane Lopes e Beto Pereira ficaram com 24,6%, ou seja um empate técnico triplo.

Em terceiro lugar vem Camila Jara com 9%, seguida por Beto Figueiró com 2,3%, Ubirajara Martins com 1,4% e Luso Queiroz com 1%.

Espontânea

Já no levantamento espontâneo, o deputado federal aparece com 17,1%, seguido por Rose Modesto com 16,4% e ‘colada’, a prefeita Adriane Lopes (PP) com 16,3%.

A deputada federal Camila Jara tem 5,1% das intenções de votos, Ubirajara Martins 0,7%, Beto Figueiró e Luso Queiroz com exatos 0,4%. A maior porcentagem foi a de indecisos, 36,6%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º MS-06290/2024 e ouviu 700 eleitores em Campo Grande. O grau de confiança é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8%.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também