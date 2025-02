Paranhos deve conhecer novo prefeito em eleição no dia 6 de abril

A cidade de Paranhos, na região de fronteira de Mato Grosso do Sul e Paraguai, deverá conhecer seu novo prefeito no dia 6 de abril, após decisão do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral), que definiu a data para as eleições suplementares.

O pleito também deve ajudar a decidir a escolher o vice-prefeito. A decisão sobre a escolha da data foi assinada pelo presidente do TRE-MS, desembargador Carlos Eduardo Contar, na tarde desta sexta-feira (21).

A situação ocorre após o indeferimento do registro de candidatura do candidato Heliomar Klabunde (MDB), em razão da incidência de inelegibilidade devido a irregularidades nas contas da gestão anterior.

Desde o dia 1° janeiro deste ano, Paranhos está sendo "gerenciada" pelo vereador Hélio Ramão Acosta (PSDB), que foi eleito presidente da Câmara Municipal.

Confira as principais datas do calendário para a Eleição Suplementar de Paranhos:

26/02 a 06/03: convenções partidárias (total 9 dias);

10/03: último dia para registro das candidaturas;

11/03 a 05/04: início e término da propaganda em geral, salvo rádio e tv (total 26 dias);

14/03 a 03/04: início e término da propaganda no rádio e tv (total 21 dias);

06/04: dia da eleição;

11/04: último dia para entrega da prestação de contas;

26/04: último dia para o julgamento das contas;

29/04: último dia para a diplomação dos eleitos;

01/05: último dia para a posse dos eleitos.

Das convenções até a eleição: 40 dias

Das convenções até a diplomação: 65 dias

