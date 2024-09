Partido de Bolsonaro ajuda Beto com R$ 7 milhões

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) recebeu montante no valor de R$ 7 milhões do PL Nacional, partido que faz parte da coligação ‘Juntos Pela Mudança’, para sua campanha eleitoral à prefeitura de Campo Grande.

Com a nova doação, o deputado já soma R$ 9.56 milhões doados à sua campanha. Além do PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, Beto também recebeu outros R$ 2.56 milhões de seu partido.

Dos R$ 9.56 milhões recebidos, R$ 1.81 milhões já foram investidos na campanha de Beto. Desse total, R$ 610 mil foram somente com serviços advocatícios, o que corresponde a 33.66% do valor total investido.

Adriane Lopes também recebeu doação

A prefeita de Campo Grande e candidata à reeleição, Adriane Lopes (PP), também recebeu doação do Avante, uma das siglas que compõe sua coligação, a ‘Sem Medo de Fazer o Certo’.

No total, Adriane recebeu R$ 60 mil reais do Avante, número consideravelmente baixo se comparado com o recebido do Diretório Nacional do Progressistas, que alocou R$ 1 milhão às contas eleitorais da prefeita - valor que corresponde à 92.59% das doações.

Ademar Silva Júnior, secretário de Inovação e Agronegócio da Capital, também doou à campanha um total de R$ 20 mil.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também