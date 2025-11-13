Paulo Duarte confirma candidatura à reeleição no PSB, e quer fortalecer palanque de Riedel

O deputado estadual Paulo Duarte, atual presidente do PSB em Mato Grosso do Sul, confirmou sua candidatura à reeleição para a presidência do partido, cujo mandato da executiva estadual termina em 31 de dezembro.

Ao JD1, Paulo Duarte explicou que a definição partidária ainda está sendo discutida e dependerá das alianças que serão formalizadas, possivelmente em Brasília. Apesar disso, ele reforçou sua posição de apoiar a reeleição do governador Eduardo Hidalgo, independentemente da decisão oficial do PSB.

O deputado também ressaltou que, caso sua postura de apoio ao governador exija algum tipo de mudança interna, ele está disposto a rever sua posição, mas, por enquanto, não há qualquer definição sobre possíveis sucessores na presidência do partido e outros quadros da Executiva. "Não há outros nomes sendo cogitados no momento", afirmou.

