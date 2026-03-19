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Paulo Duarte deixa presidÃªncia do PSB-MS e Ayache assume comando do partido

SaÃ­da foi antecipada apÃ³s definiÃ§Ã£o de que a sigla nÃ£o terÃ¡ chapa; parlamentar deve definir novo partido nos prÃ³ximos dias

19 marÃ§o 2026 - 18h30Taynara Menezes e Sarah Chaves    atualizado em 19/03/2026 Ã s 18h31
Reunião aconteceu nesta quinta-feira ReuniÃ£o aconteceu nesta quinta-feira   (Foto: Assessoria )

O deputado estadual Paulo Duarte oficializou, nesta quinta-feira (19), a renúncia à presidência do diretório estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Mato Grosso do Sul, posto que será ocupado pelo vice-presidente, Ricardo Ayache.

A saída foi antecipada após a definição de que a sigla não terá chapa no atual cenário, e ocorre em meio ao processo de definição do futuro partidário do parlamentar.

“Assinei e entreguei numa reunião. Como já está definido que o PSB não tem chapa, achei melhor adiantar a minha saída da presidência”, afirmou.

Com a renúncia, o vice-presidente do diretório estadual, Ayache, assume o comando do partido, durante a vigência do órgão, que vai até 30 de junho de 2026. Outras tratativas sobre a presidência podem ocorrer após a chegada da senadora, Soraya Thronicke.

De acordo com o parlamentar, a transição já foi formalizada internamente. “Eu comuniquei primeiro a quem assume o meu lugar, que é o vice. Já oficializei, já assinei e pedi para incluir no sistema. A partir de amanhã não sou mais presidente”, disse.

O parlamentar explicou que a decisão também está relacionada à definição de seu futuro político. “Não tem mais sentido também permanecer no comando do partido, já que eu vou sair na janela. A partir dos próximos dias, vou tratar da minha definição partidária”, declarou.

Duarte deve oficializar a mudança de legenda até 30 de março. Ele indicou que negocia filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), embora a decisão ainda não esteja formalizada, as "tratativas estão avançadas".  "Por enquanto, não tem nenhuma outra modificação. Nem as pessoas filiadas ao PSB vão mudar. A única mudança é a minha", concluiu.

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