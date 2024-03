Perse esbarra em dificuldades para ser aprovada

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recusou a decisão de extinguir o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), e propôs um projeto de lei para tratar do tema, mas essa ideia encontra dificuldades para ser aprovada no Congresso.

A proposta de Haddad foi feita na última terça-feira (05), com duas questões apontadas por ele. Uma é a renúncia fiscal, e a outra são as denúncias de fraudes de empresas que utilizaram o programa indevidamente.

Diante disso, os parlamentares temem que a nova proposta tenha distorções, com insegurança jurídica, prejuízos a investimentos e planejamento para o setor a longo prazo.

De acordo com o deputado Felipe Carreras (PSB-PE), o Perse mais enxuto ainda não chegou a ser debatido com os líderes da Câmara. Pois ficou acordado apenas a construção de um PL em parceria com o Legislativo.

Após a reunião de terça-feira, Haddad disse que ainda não há uma proposta definitiva para a compensação da renúncia fiscal. Mas afirmou que todos os temas do encontro serão considerados na proposta que vai apresentar.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também