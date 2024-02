Valdemar corta salários de Braga Netto e Marcelo Câmara

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, decidiu cortar os salários de Braga Netto e de Marcelo Câmara, ex-assessor pessoal de Bolsonaro, ambos investigados pela Polícia Federal no inquérito que apura uma possível tentativa de golpe de Estado.

Segundo o g1, Braga Netto ganhava mensalmente um salário de cerca de R$ 30 mil, enquanto Marcelo Câmara recebia cerca de R$ 20 mil ao mês, pagos pelo partido.

A decisão de ocorre já que Valdemar está proibido de se comunicar com ambos, uma vez que todos estão sendo investigados por uma suposta tentativa de golpe.

