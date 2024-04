PL que dá a Nioaque o cognome de 'Vale dos Dinossauros' deve ser votado nesta quarta

Os deputados estaduais devem apreciar e votar quatro projetos de lei nesta quarta-feira (17), durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O Projeto de Lei que dá a Nioaque o cognome de Vale dos Dinossauros será apreciado em segunda discussão

De acordo com o deputado Junior Mochi (MDB), o projeto tem fundamento no potencial turístico e no valor histórico e científico que o título pode conferir à cidade, além do anseio da comunidade local. "Nioaque é um local que guarda rastros fossilizados de dinossauros, uma descoberta científica de grande relevância".

A sessão tem início às 9h e pode ser acompanhada presencialmente ou através dos canais de comunicação da Casa de Leis.

Outra proposta em segunda discussão é o PL dodeputado Neno Razuk, que institui a Campanha de Conscientização do Transtorno de Processamento Sensorial (TPS). De acordo com a proposta, a campanha ocorrerá nas unidades de saúde do estado, promovendo a divulgação de informações sobre os principais sinais e sintomas do TPS em crianças, visando à conscientização e ao incentivo para busca de diagnóstico e tratamento adequados.

Discussão única

Em discussão única será apreciado o Projeto de Lei 55/2024, do deputado estadual Coronel David (PL), que declara de Utilidade Pública Estadual o Centro de Equoterapia da Polícia Militar de Nova Andradina-MS (CEQUO/PMNA-MS).

Primeira discussão

O Projeto de Lei 50/2024, do deputado Pedro Kemp (PT), que institui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, o Dia Estadual de Observação de Aves, a ser comemorado no dia 28 de abril, será analisado em primeira discussão pelos parlamentares.

